Во 2 сезоне 4 серии сериала «Майк и Молли» пока Молли вовсю занимается организацией свадьбы и медового месяца, Майк готов потратить крупную сумму денег на ретро-автомобиль Винса. Так начался конфликт будущих супругов из-за разных приоритетов.
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