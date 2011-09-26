Во 2 сезоне 4 серии сериала «Майк и Молли» пока Молли вовсю занимается организацией свадьбы и медового месяца, Майк готов потратить крупную сумму денег на ретро-автомобиль Винса. Так начался конфликт будущих супругов из-за разных приоритетов.