В 1 сезоне 9 серии сериала «Майк и Молли» благодаря отношениям Майк стал чувствовать себя сексуальным и уверенным настолько, что на него начали обращать внимание другие девушки. А в жизни Джойс тем временем появляется новый мужчина по имени Винс.