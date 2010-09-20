В 1 сезоне 5 серии сериала «Майк и Молли» когда отношения Майка и Молли начинают стремительно развиваться, Карл уже не может избавиться от растущей ревности. Чтобы как-то отвлечь друга, Майк организовывает ему свидание с сестрой Молли, Викторией.