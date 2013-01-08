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Киноафиша Сериалы Метод Фрейда Сезоны Сезон 1 Серия 8

Метод Фрейда 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Метод Фрейда»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 8 января 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 января 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 января 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 января 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 10 января 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 января 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 января 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 14 января 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 14 января 2013
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 15 января 2013
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 15 января 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Метод Фрейда» в офисе издательства происходит взрыв и погибают два человека — популярная писательница и учредитель. Оказывается, погибшая не сама писала романы — у нее было много врагов среди «литературных негров».

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