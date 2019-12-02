В 3 сезоне 8 серии сериала «Великолепные Медичи» Лоренцо позволяет убедить себя в необходимости нанести решительный удар по Савонароле. Проповедник становится все более и более популярным, что грозит разрушительными последствиями.
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