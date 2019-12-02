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Киноафиша Сериалы Великолепные Медичи Сезоны Сезон 3 Серия 8

Великолепные Медичи 2016 - 2019 8 серия 3 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Великолепные Медичи»
Выживание
Сезон 3 / Серия 1 2 декабря 2019
Десять
Сезон 3 / Серия 2 2 декабря 2019
Доверие
Сезон 3 / Серия 3 3 декабря 2019
Невиновный
Сезон 3 / Серия 4 3 декабря 2019
Святой Престол
Сезон 3 / Серия 5 9 декабря 2019
Незначимый человек
Сезон 3 / Серия 6 9 декабря 2019
Потерянные души
Сезон 3 / Серия 7 11 декабря 2019
Судьба города
Сезон 3 / Серия 8 11 декабря 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Великолепные Медичи» Лоренцо позволяет убедить себя в необходимости нанести решительный удар по Савонароле. Проповедник становится все более и более популярным, что грозит разрушительными последствиями.

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