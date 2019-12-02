В 3 сезоне 6 серии сериала «Великолепные Медичи» состояние здоровья Лоренцо ухудшается на глазах, глава клана сильно сдал. Этим спешат воспользоваться его противники, которые долгое время сидели тихо, а сейчас подняли головы и начали действовать.
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