В 1 сезоне 6 серии сериала «Маккартни 3, 2, 1» двое ведущих обсуждают эволюцию написания песен Маккартни, его творческое партнерство с бывшим коллегой по группе, а также развитие Пола как отдельного исполнителя после распада музыкального коллектива.
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