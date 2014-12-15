Menu
Silver Spoon All seasons
Мажор
16+
Production year
2014
Country
Russia
Episode duration
52 minutes
TV channel
Первый канал
Series rating
0.0
7
votes
7.5
IMDb
All seasons of "Silver Spoon"
Season 1
12 episodes
15 December 2014 - 23 December 2014
Сезон 3
12 episodes
14 November 2016 - 22 November 2016
Season 3
16 episodes
29 October 2018 - 15 November 2018
Season 4
8 episodes
2 July 2022 - 20 August 2022
Season 5
TBA
