Silver Spoon poster
Мажор 16+
Production year 2014
Country Russia
Episode duration 52 minutes
TV channel Первый канал

Series rating

0.0
Rate 7 votes
7.5 IMDb
All seasons of "Silver Spoon"
Silver Spoon - Season 1 Season 1
12 episodes 15 December 2014 - 23 December 2014
 
Silver Spoon - Сезон 3 Сезон 3
12 episodes 14 November 2016 - 22 November 2016
 
Silver Spoon - Season 3 Season 3
16 episodes 29 October 2018 - 15 November 2018
 
Silver Spoon - Season 4 Season 4
8 episodes 2 July 2022 - 20 August 2022
 
Season 5
TBA
 
