В 1 сезоне 3 серии сериала «Мастер» Максу довольно быстро удается вернуться в рабочий режим. Совсем скоро начнутся общероссийские соревнования, которые крайне важны для будущего команды. Увы, происходит страшное: экипаж Сазонова уходит с испытаний.
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