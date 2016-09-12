Во 2 сезоне 6 серии сериала «Мамочки» Вика с грустью заключает, что из их с Константином отношений улетучилась романтика. Отец Юли устраивает потоп в их с Ромой квартире. Теперь жилье нуждается в капитальном ремонте. Аня заводит дружбу с девушкой.
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