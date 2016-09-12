Во 2 сезоне 3 серии сериала «Мамочки» после новогодних праздников Аня и Сережа оказываются утром в одной постели. Об этом тут же становится известно детям. Вика узнает, что она ждет ребенка. Она идет к гинекологу за подтверждением этой информации.
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