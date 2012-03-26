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Киноафиша Сериалы Гимнастки Сезоны Сезон 3 Серия 3

Гимнастки 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Гимнастки»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 26 марта 2012
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 2 апреля 2012
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 9 апреля 2012
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 16 апреля 2012
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 23 апреля 2012
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 30 апреля 2012
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 7 мая 2012
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 14 мая 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Гимнастки» тренер МакИнтайр обнаруживает, что его жесткие методы подготовки мужской сборной не только не срабатывают на спортсменках женского пола, но и ухудшают их форму. Пэйсон вновь припоминают поцелуй с Сашей.

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