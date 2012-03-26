В 3 сезоне 3 серии сериала «Гимнастки» тренер МакИнтайр обнаруживает, что его жесткие методы подготовки мужской сборной не только не срабатывают на спортсменках женского пола, но и ухудшают их форму. Пэйсон вновь припоминают поцелуй с Сашей.
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