В 3 сезоне 3 серии сериала «Гимнастки» тренер МакИнтайр обнаруживает, что его жесткие методы подготовки мужской сборной не только не срабатывают на спортсменках женского пола, но и ухудшают их форму. Пэйсон вновь припоминают поцелуй с Сашей.