В 3 сезоне 5 серии сериала «Гимнастки» подруги готовятся к промежуточному отбору в олимпийскую сборную. МакИнтайр вводит обязательной комендантский час, Лорен переживает проблемы со здоровьем, а Кейли необходимо отбиваться от нападок Шилы.