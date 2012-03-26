В 3 сезоне 5 серии сериала «Гимнастки» подруги готовятся к промежуточному отбору в олимпийскую сборную. МакИнтайр вводит обязательной комендантский час, Лорен переживает проблемы со здоровьем, а Кейли необходимо отбиваться от нападок Шилы.
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