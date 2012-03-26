В 3 сезоне 6 серии сериала «Гимнастки» Пэйсон помогает Лорен с поиском подходящего врача, чтобы подруга восстановилась после операции как можно скорее. Джордан и Кейли удается найти общий язык, а Остин оказывается вне олимпийской сборной.