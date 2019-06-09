Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Магнус
Смотреть за 1 рубль
Киноафиша Сериалы Магнус Сезоны
Магнус (2019 - 2019), список сезонов Magnus 16+
Год выпуска 2019
Страна Норвегия
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NRK1
Смотреть за 1 рубль
Список сезонов сериала «Магнус»
Магнус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Related video
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной
Приложение киноафиши