В 1 сезоне 3 серии сериала « Игрушка для взрослых» мы наконец узнаём, зачем героям в бассейне дельфин и для чего Билли сделал такую ужасную операцию своей жене без её ведома. Тем временем в настоящем времени супругов ждёт неприятный разговор.