В 6 сезоне 11 серии сериала «Безумцы» Роджер рассказывает Дону о новом перспективном клиенте. Салли и ее подруга Джули на время переезжают к Дрейперу и Меган. В итоге девушки невольно ввязываются в сложную любовную интригу...
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