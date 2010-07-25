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Киноафиша Сериалы Безумцы Сезоны Сезон 4 Серия 11

Безумцы 2007 - 2015 11 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Безумцы»
Связи с общественностью
Сезон 4 / Серия 1 25 июля 2010
Рождество бывает только раз в году
Сезон 4 / Серия 2 1 августа 2010
Хорошие новости
Сезон 4 / Серия 3 8 августа 2010
Отклоненный
Сезон 4 / Серия 4 15 августа 2010
Хризантема и меч
Сезон 4 / Серия 5 22 августа 2010
Истории Вальдорфа
Сезон 4 / Серия 6 29 августа 2010
Чемодан
Сезон 4 / Серия 7 5 сентября 2010
Летний человек
Сезон 4 / Серия 8 12 сентября 2010
Красотки
Сезон 4 / Серия 9 19 сентября 2010
Руки и колени
Сезон 4 / Серия 10 26 сентября 2010
Китайская стена
Сезон 4 / Серия 11 3 октября 2010
Дым
Сезон 4 / Серия 12 10 октября 2010
Туморроулэнд
Сезон 4 / Серия 13 17 октября 2010
О чем cерия

В 4 сезоне 11 серии сериала «Безумцы» слухи о расторжении контракта с крупным спонсором просачиваются в офис. Сотрудники делают все возможное, чтобы не растерять остальных своих клиентов. Пит ужасно переживает в ожидании рождения своей дочери...

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