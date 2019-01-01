В 5 сезоне 4 серии сериала «Лютер» Лютеру приходится разрабатывать план побега. Он должен провести спасательную операцию, чтобы защитить остальных от маньяка, который планирует закончить начатое. Инспектор не готов смириться с угрозой своей карьере.
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