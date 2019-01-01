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Киноафиша Сериалы Лютер Сезоны Сезон 5 Серия 4

Лютер 2010 - 2019 4 серия 5 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Лютер»
Серия 1
Сезон 5 / Серия 1 1 января 2019
Серия 2
Сезон 5 / Серия 2 2 января 2019
Серия 3
Сезон 5 / Серия 3 3 января 2019
Серия 4
Сезон 5 / Серия 4 4 января 2019
О чем cерия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Лютер» Лютеру приходится разрабатывать план побега. Он должен провести спасательную операцию, чтобы защитить остальных от маньяка, который планирует закончить начатое. Инспектор не готов смириться с угрозой своей карьере.

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