В 4 сезоне 1 серии сериала «Лютер» Джон Лютер отдыхает. Во время отпуска ему становится известно о трагической кончине Элис Морган. После этого происшествия кто-то влезает к нему домой. Лютер намерен выяснить, кто стоит за этими преступлениями.