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Киноафиша Сериалы Лютер Сезоны Сезон 4 Серия 1

Лютер 2010 - 2019 1 серия 4 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Лютер»
Серия 1
Сезон 4 / Серия 1 15 декабря 2015
Серия 2
Сезон 4 / Серия 2 22 декабря 2015
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Лютер» Джон Лютер отдыхает. Во время отпуска ему становится известно о трагической кончине Элис Морган. После этого происшествия кто-то влезает к нему домой. Лютер намерен выяснить, кто стоит за этими преступлениями.

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