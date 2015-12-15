В 4 сезоне 1 серии сериала «Лютер» Джон Лютер отдыхает. Во время отпуска ему становится известно о трагической кончине Элис Морган. После этого происшествия кто-то влезает к нему домой. Лютер намерен выяснить, кто стоит за этими преступлениями.
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