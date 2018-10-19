Во 2 сезоне 6 серии сериала «Предания» Джек Парсонс прославился своей верой в то, что когда-нибудь ракеты отправятся в космическое путешествие. Также он был уверен, что демоны существуют и их можно вызвать. Одержимость Парсонса прогрессирует.
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