Во 2 сезоне 5 серии сериала «Предания» за 10 лет до пожара в Салеме Мэри В. Эбстер случайно настроила жителей маленького, но очень религиозного городка против себя. Они уверены, что Мэри – ведьма. Ей придется заставить горожан думать иначе.
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