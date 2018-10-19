Во 2 сезоне 2 серии сериала «Предания» Элизабет Батори известна как Кровавая графиня. Она лишала жизни юных девушек, высасывая их свежесть и силу, чтобы самой сохранить вечную молодость. Однако вскоре девушек в окрестностях не осталось.
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