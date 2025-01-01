Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Помадные джунгли
Сезоны
Помадные джунгли, список сезонов
Lipstick Jungle
16+
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Помадные джунгли»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
7 февраля 2008 - 20 марта 2008
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
24 сентября 2008 - 9 января 2009
