В 1 сезоне 7 серии сериала «Стая» женщины-детективы продолжают охоту на вожака преступной ячейки. Чтобы довести расследование до конца, Оливия, Карла и Элайза идут на риск. Сумеют ли коллеги победить в неравной схватке?
А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?
Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes
К особняку, где жила Кэрри, не подпускают людей: но если будете в Нью-Йорке, то полюбоваться домом никто не запретит (адрес)
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
