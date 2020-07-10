В 1 сезоне 4 серии сериала «Стая» ситуация с Марио Оссандоной заставляет полицию усомниться в собственных методах. Между тем родители Бланки предлагают вознаграждение в обмен на информацию о местонахождении их дочери.
