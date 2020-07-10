В 1 сезоне 6 серии сериала «Стая» загадочный преступник использует последние ресурсы, чтобы выйти сухим из воды. В ходе расследования комиссар Оливия сталкивается со своим темным прошлом. Готова ли она рассказать сыну правду?
Почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор»: к чертежам не имел никакого отношения
Не имя, а приговор: почему «Терминатора» звали именно так
А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail