Купель дьявола 2018, 1 сезон

Купель дьявола
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Купель дьявола»

В 1 сезоне сериала «Купель дьявола» Катя Соловьева живет в Питере и руководит небольшой художественной галереей. Однажды в ее руки попадает легендарное полотно, написанное художником эпохи Возрождения. С этой картиной связано немало мифов, но одна из тайн – самая страшная. Данный предмет искусства способен убить, и выражение это отнюдь не фигурально. Около пяти веков тому назад в небольшой городок в Нидерландах приехал гениальный живописец. Жители этих краев выстроились в очередь, мечтая позировать гениальному мастеру. Но через некоторое время все, кто получал заветный портрет, необъяснимым образом умирали...

Список серий 1-го сезона сериала «Купель дьявола» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2018
