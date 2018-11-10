В 1 сезоне сериала «Купель дьявола» Катя Соловьева живет в Питере и руководит небольшой художественной галереей. Однажды в ее руки попадает легендарное полотно, написанное художником эпохи Возрождения. С этой картиной связано немало мифов, но одна из тайн – самая страшная. Данный предмет искусства способен убить, и выражение это отнюдь не фигурально. Около пяти веков тому назад в небольшой городок в Нидерландах приехал гениальный живописец. Жители этих краев выстроились в очередь, мечтая позировать гениальному мастеру. Но через некоторое время все, кто получал заветный портрет, необъяснимым образом умирали...