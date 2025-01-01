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Крепкая броня
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Крепкая броня, список сезонов
Крепкая броня
16+
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Эпизод длится
53 минуты
Телеканал
Первый канал
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Рейтинг сериала
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голосов
5.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Крепкая броня»
Сезон 1
6 эпизодов
6 мая 2020 - 8 мая 2020
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