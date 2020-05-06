В 1 сезоне сериала «Крепкая броня» действие происходит в конце 1942 года. Учащийся танкового училища в Саратове Вася Русаков повстречал красивую девушку по имени Маша. Молодой человек позвал ее на свидание. В назначенный час Мария приходит в то место, где они договорились встретиться, но Васю там не находит. Идущий мимо офицер замечает, что Маша продрогла. Он предлагает ей погреться в доме. Через сутки Вася рыщет в поисках Маши по всему городу. Настает лето. Вася и его приятель Артем идут на фронт. Первое же сражение оборачивается за Василия ранением, и его отправляют в госпиталь. В медсестре, которая заботится о нем, он узнал Марию.