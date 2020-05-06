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Крепкая броня 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крепкая броня
Киноафиша Сериалы Крепкая броня Сезоны Сезон 1

Крепкая броня 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крепкая броня»

В 1 сезоне сериала «Крепкая броня» действие происходит в конце 1942 года. Учащийся танкового училища в Саратове Вася Русаков повстречал красивую девушку по имени Маша. Молодой человек позвал ее на свидание. В назначенный час Мария приходит в то место, где они договорились встретиться, но Васю там не находит. Идущий мимо офицер замечает, что Маша продрогла. Он предлагает ей погреться в доме. Через сутки Вася рыщет в поисках Маши по всему городу. Настает лето. Вася и его приятель Артем идут на фронт. Первое же сражение оборачивается за Василия ранением, и его отправляют в госпиталь. В медсестре, которая заботится о нем, он узнал Марию.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крепкая броня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2020
График выхода всех сериалов
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