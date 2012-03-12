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Киноафиша Сериалы Краткий курс счастливой жизни Сезоны Сезон 1 Серия 6

Краткий курс счастливой жизни 2012 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 12 марта 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 13 марта 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 марта 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 марта 2012
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 19 марта 2012
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 20 марта 2012
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 21 марта 2012
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 марта 2012
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 26 марта 2012
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 марта 2012
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 марта 2012
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 марта 2012
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 2 апреля 2012
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 3 апреля 2012
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 4 апреля 2012
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 5 апреля 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Краткий курс счастливой жизни» жена Петра ставит ультиматум: он должен сделать окончательный выбор между ней и любовницей. Тем временем Саша проводит вечер с едва знакомым мужчиной. Катя и Олег вместе выезжают за город.

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