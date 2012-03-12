Краткий курс счастливой жизни 2012 6 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 112 марта 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 213 марта 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 314 марта 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 415 марта 2012
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 519 марта 2012
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 620 марта 2012
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 721 марта 2012
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 822 марта 2012
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 926 марта 2012
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1027 марта 2012
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 1128 марта 2012
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 1229 марта 2012
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 132 апреля 2012
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 143 апреля 2012
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 154 апреля 2012
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 165 апреля 2012
О чем cерия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Краткий курс счастливой жизни» жена Петра ставит ультиматум: он должен сделать окончательный выбор между ней и любовницей. Тем временем Саша проводит вечер с едва знакомым мужчиной. Катя и Олег вместе выезжают за город.
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