В 1 сезоне 1 серии сериала «Красавица и чудовище» Алена узнает, что циничный молодой бизнесмен из Москвы приобрел землю, на месте которой находится усадьба. Он планирует построить там молочную ферму. Алена полна решимости переубедить его.
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