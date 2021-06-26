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Киноафиша Сериалы Красавица и чудовище Сезоны Сезон 1 Серия 3

Красавица и чудовище 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 26 июня 2021
Сезон 1 / Серия 2 26 июня 2021
Сезон 1 / Серия 3 26 июня 2021
Сезон 1 / Серия 4 26 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Красавица и чудовище» Толя, который продолжает испытывать чувства к Алене, набирается мужества и отпускает ее. Катя скоро выйдет замуж. Коля счастлив со своей бывшей девушкой Светой, которая дружит с Аленой.

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