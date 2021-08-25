В 1 сезоне 5 серии сериала «Коса» неукротимая следовательница Ева продолжает идти по следам неуловимого маньяка, который охотится на молодых девушек. По ходу дела она натыкается на важное видео, которое проливает свет на запутанное расследование.
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