В 1 сезоне 9 серии сериала «Коса» выясняется, что мобильный телефон, найденный рядом с телом Ирины Серовой, принадлежал Вадиму Шерстобитову. Устройство было в неисправном состоянии, однако техникам удалось кое-что из него вытащить.
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