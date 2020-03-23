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Киноафиша Сериалы Колл-центр Сезоны Сезон 1 Серия 5

Колл-центр 2020 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Колл-центр»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 31 марта 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 1 апреля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 2 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Колл-центр» Галина сходит с ума после смерти мужа-профессора и считает себя улиткой из семейства моллюсков, которых исследовал умерший. Сын женщины является психиатром и надеется вылечить мать, забрав ее из психбольницы.

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