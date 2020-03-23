В 1 сезоне 5 серии сериала «Колл-центр» Галина сходит с ума после смерти мужа-профессора и считает себя улиткой из семейства моллюсков, которых исследовал умерший. Сын женщины является психиатром и надеется вылечить мать, забрав ее из психбольницы.
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