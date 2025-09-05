Меню
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Актриса снялась в десятках проектов и даже побывала в космосе, так что ей есть с чем сравнивать.
Написать
5 сентября 2025 18:07
Дело не только в Яглыче: почему россияне 5 лет ждут 2 сезон сериала «Колл-центр» — нашего ответа «Пиле»
Удивительно смелый проект как для нашего телевидения.
Написать
14 января 2025 22:00
