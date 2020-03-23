В 1 сезоне 4 серии сериала «Колл-центр» выясняется, что дочери уборщицы Джеммы необходима пересадка почки. Чтобы оплатить лечение, женщине приходится стать проституткой. Мама и Папа сообщают, что отпускают одного заложника, но через вентиляцию.
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