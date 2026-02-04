Посмотрела и вам советую – 4 российских сериала, за которые не стыдно: недаром у всех оценки 7.5+ – затягивают с первой серии

Здесь и комедия в духе «Дьявол носит Prada», и наша версия «Игры в кальмара».

Признаюсь честно, я долго скептически относилась к российским сериалам. Мне казалось, что всё это либо унылые мыльные оперы, либо криминал с одним сюжетом на сто сезонов. Но как же я ошибалась!

Недавно я решила дать им ещё один шанс и просто утонула в нескольких проектах, которые перевернули моё представление. Оказалось, у нас снимают невероятно атмосферные, умные и цепляющие истории, где важны не только сюжетные повороты, но и персонажи, в которых начинаешь верить.

Я открыла для себя мир, где глянцевые журналы борются за выживание, а в обычных библиотеках идут тайные войны за магические книги. Где тривиальный рабочий день в офисе может вмиг превратиться в хоррор-квест на выживание.

В общем, я сдаюсь. Эти истории затянули меня с первой же серии. Если вы, как и я раньше, проходили мимо отечественного контента, вот моя личная подборка того, с чего стоит начать. Обещаю, вы не заскучаете.