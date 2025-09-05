Меню
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»

5 сентября 2025 18:07
Актриса снялась в десятках проектов и даже побывала в космосе, так что ей есть с чем сравнивать.

5 сентября день рождения у одной из самых востребованных российских актрис — Юлии Пересильд. Кинозвезде исполнился 41 год, а за её плечами уже огромное количество ярких проектов, среди которых особняком стоит новаторский «Вызов» — первый в мире художественный фильм, снятый в космосе.

Но что же смотрит сама актриса, когда отдыхает от съёмок? Оказалось, что её вкусы совпали со вкусами миллионов зрителей. В своём блоге Юлия как-то раз призналась в любви к отечественному сериалу, который, по её словам, буквально сносит голову.

Этим проектом оказался не какой-нибудь зарубежный хит, а наша российская «Игра в кальмара» — напряжённый триллер «Колл-центр». Актриса не скупилась на эмоции:

«Смотрю "Колл-центр" — это просто снос башки... Это так страшно и интересно! Это так напряжённо, что меня разрывает... Тупит интернет здесь в самоизоляции... но я все равно смотрю... Все-все артисты играют, как Боги!».

О чём же этот сериал, который так впечатлил звезду? Это жёсткая и циничная история о сотрудниках колл-центра, оказывшихся в ловушке: на этаже заложена бомба с 8-часовым таймером, а невидимые манипуляторы по имени «Папа» и «Мама» угрожают взорвать её при любом неповиновении.

Под давлением страха и обратного отсчёта коллеги вынуждены участвовать в изощрённых психологических играх, раскрывая друг о друге шокирующие тайны и сталкиваясь с абсолютной властью садистов над их жизнями.

Выбор Юлии Пересильд — отличное доказательство, что настоящий саспенс и великолепная актёрская игра не имеют границ и находят отклик даже у самых искушённых профессионалов. Если вы ещё не видели «Колл-центр», то теперь у вас есть веская рекомендация от самой именинницы.

Ранее мы писали: «У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую?

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, кадры из сериала «Колл-центр»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
