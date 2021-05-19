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Киноафиша Сериалы Клиника счастья Сезоны Сезон 1 Серия 6

Клиника счастья 2021 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 мая 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 мая 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 мая 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 2 июня 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 июня 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 16 июня 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 июня 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 30 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Клиника счастья» главная героиня продолжает строить активную личную жизнь, но все еще тайно мечтает о своем муже. Отдельная проблема — новый клиент клиники, который упорно отказывается признавать современную медицину...

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