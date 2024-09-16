Во 2-м сезоне сериала «Исправление и наказание» Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит её на «темную сторону». А с появлением нового начальника колонии её вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой тернистый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову, а поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант вновь встать на ноги.