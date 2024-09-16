Меню
Исправление и наказание 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Исправление и наказание
Киноафиша Сериалы Исправление и наказание Сезоны Сезон 2

Ispravlenie i Nakazanie 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Исправление и наказание»

Во 2-м сезоне сериала «Исправление и наказание» Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит её на «темную сторону». А с появлением нового начальника колонии её вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой тернистый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову, а поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант вновь встать на ноги.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Исправление и наказание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
16 сентября 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
17 сентября 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
17 сентября 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
18 сентября 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
18 сентября 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
19 сентября 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
19 сентября 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
23 сентября 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
23 сентября 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
24 сентября 2024
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
24 сентября 2024
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
25 сентября 2024
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
25 сентября 2024
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
26 сентября 2024
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
26 сентября 2024
График выхода всех сериалов
