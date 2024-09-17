Меню
Новости о сериале «Исправление и наказание»

Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды»
Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды» На ТНТ стартует большая премьера: долгожданное возвращение хита 2022 года от компании Good Story Media «Исправление и наказание». Зрителей ждет продолжение истории Алены Неверовой — заместителя начальника колонии по воспитательной части, а также ее горе-родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. В новом сезоне в роли Жанны снялась Наташа Бардо. О работе, оценке людей и о том, какие отношения в творческой паре, актриса рассказала в интервью Киноафише.
17 сентября 2024 10:32
Подборка фильмов и сериалов про начальника мечты
Подборка фильмов и сериалов про начальника мечты Стоит посмотреть в ожидании нового отпуска.
5 сентября 2024 10:55
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел» по итогам 2022 года
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел» по итогам 2022 года За звание лучшего фильма года борются «Первый Оскар», «Сердце пармы», «Чемпион мира» и другие картины.
27 декабря 2022 11:17
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
22 ноября 2022 13:02
5 цитат из сериала «Исправление и наказание», которые вернут веру в людей
5 цитат из сериала «Исправление и наказание», которые вернут веру в людей В новом ситкоме есть разноплановые колоритные персонажи, но благодаря одной только героине Алене Неверовой уже можно собрать мини-сборник цитат. Делимся некоторыми из них, в которых больше всего сквозит оптимизм и вера в то, что все люди от природы добры.
21 марта 2022 19:53
На каком канале смотреть новый сериал «Исправление и наказание», о котором все говорят
На каком канале смотреть новый сериал «Исправление и наказание», о котором все говорят 14 марта стартовала комедия о перевоспитании добром с Анной Михалковой в главной роли. Рассказываем обо всех вариантах, где можно посмотреть нашумевшую новинку.
21 марта 2022 16:33
