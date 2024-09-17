Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды»На ТНТ стартует большая премьера: долгожданное возвращение хита 2022 года от компании Good Story Media «Исправление и наказание». Зрителей ждет продолжение истории Алены Неверовой — заместителя начальника колонии по воспитательной части, а также ее горе-родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. В новом сезоне в роли Жанны снялась Наташа Бардо. О работе, оценке людей и о том, какие отношения в творческой паре, актриса рассказала в интервью Киноафише.
Свои не подкачали: подборка российских сериаловНачинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.