В 1 сезоне сериала «Исправление и наказание» обычная молодая женщина из провинции внезапно узнает, что она – внебрачная дочь олигарха Верхоланцева. Кроме того, ей, как и остальным его детям, причитается значительная часть наследства недавно почившего из-за падения колокола отца. Однако выясняется, что братья и сестры героини не особенно рады новообретенной родственнице. Они приезжают в ее маленький городок и начинают угрожать девушке, требуя отказаться от денег. Заканчивается все тем, что они поджигают ее дом и оказываются в тюрьме. Только вот надзирательницей там работает их сводная сестра. Она решает перевоспитать семейку.