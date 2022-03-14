Меню
Исправление и наказание 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Исправление и наказание
Киноафиша Сериалы Исправление и наказание Сезоны Сезон 1

Ispravlenie i Nakazanie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исправление и наказание»

В 1 сезоне сериала «Исправление и наказание» обычная молодая женщина из провинции внезапно узнает, что она – внебрачная дочь олигарха Верхоланцева. Кроме того, ей, как и остальным его детям, причитается значительная часть наследства недавно почившего из-за падения колокола отца. Однако выясняется, что братья и сестры героини не особенно рады новообретенной родственнице. Они приезжают в ее маленький городок и начинают угрожать девушке, требуя отказаться от денег. Заканчивается все тем, что они поджигают ее дом и оказываются в тюрьме. Только вот надзирательницей там работает их сводная сестра. Она решает перевоспитать семейку.

Список серий 1-го сезона сериала «Исправление и наказание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
14 марта 2022
Серия 2
14 марта 2022
Серия 3
15 марта 2022
Серия 4
16 марта 2022
Серия 5
17 марта 2022
Серия 6
21 марта 2022
Серия 7
22 марта 2022
Серия 8
23 марта 2022
Серия 9
24 марта 2022
Серия 10
28 марта 2022
Серия 11
29 марта 2022
Серия 12
30 марта 2022
Серия 13
31 марта 2022
Серия 14
4 апреля 2022
Серия 15
5 апреля 2022
Серия 16
6 апреля 2022
