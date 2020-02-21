В 1 сезоне 6 серии сериала «Разведка» из ФСБ приезжает старый знакомый Джерри, а вместе с ним всплывают подробности того, почему он на самом деле перебрался в британский отдел АНБ. Однако и самого Бернстайна ждут неожиданные новости с родины.
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