В 1 сезоне 3 серии сериала «Разведка» Тува обнаружила новый вирус, внедрившийся в компьютеры всех медицинских учреждений страны. Вот-вот случится национальная катастрофа, а Джерри продолжает внедрять среди сотрудников новые этические порядки.
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