В 3 сезоне 3 серии сериала «Белая ворона» Иса чувствует воодушевление во время набора на ярмарку вакансий с Фридой. Впоследствии она радует Дэниеля ужином в знак благодарности. Молли приступает к работе своей мечты в юридической конторе.
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