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Киноафиша Сериалы Белая ворона Сезоны Сезон 3 Серия 2

Белая ворона 2016 2 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Белая ворона»
Типа, лучше
Сезон 3 / Серия 1 12 августа 2018
Типа, семья
Сезон 3 / Серия 2 19 августа 2018
Типа, как раньше
Сезон 3 / Серия 3 26 августа 2018
Типа, с чистого листа
Сезон 3 / Серия 4 2 сентября 2018
Типа, упоролись
Сезон 3 / Серия 5 9 сентября 2018
Типа, готова
Сезон 3 / Серия 6 16 сентября 2018
Типа, зациклилась
Сезон 3 / Серия 7 23 сентября 2018
Типа, призраки
Сезон 3 / Серия 8 30 сентября 2018
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Белая ворона» Келли дает Исе ценную рекомендацию, касающуюся финансового положения девушки. Тем временем Дэниел активно занят попытками наладить связи в музыкальной индустрии. Его интересует эта сфера деятельности.

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