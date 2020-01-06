Во 2 сезоне 6 серии сериала «Бесконечный поезд» вместе с Джесси зеркальная Тюлип попадает в новый опасный вагон. Здесь проходит карнавал, но все не так радужно, как кажется. Чтобы отсюда выйти, необходимо побороться.