Во 2 сезоне 2 серии сериала «Бесконечный поезд» зеркальная Тюлип и ее новый друг, парень по имени Джесси, сталкиваются с новой загадкой. Вместе с ним зеркальная Тюлип карабкается по настоящему дереву семей.